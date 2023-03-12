Храбро-Василевский Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Храбро-Василевский Иван
Рождение ребёнка
1884
Сын: Храбро-Василевский Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Храбро-Василевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храбро-Василевский Александр Иосифович
Мать ребёнка: Храбро-Василевская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Храбро-Василевская Мария
Смерть
Неизвестно