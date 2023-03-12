Храбро-Василевский Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храбро-Василевский Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Храбро-Василевский Иван

Мать: Храбро-Василевская Антуанетта

Рождение ребёнка
1884

Сын: Храбро-Василевский Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Храбро-Василевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храбро-Василевский Александр Иосифович

Мать ребёнка: Храбро-Василевская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Храбро-Василевская Мария

Смерть
Неизвестно
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