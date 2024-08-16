Погорелкин Михайло Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогорелкин Михайло Кириллович

Погорелкин Михайло Кириллович

Место рождения

Коневское, Шадринский округ, Уральская область

Дата рождения

Вычислено 1752

Дата смерти

27.09.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752

Отец: Погорелкин Кирилл

Мать: Погорелкина (Чамовских) Мавра Фотиева

Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погорелкина Агафья Андреевна

Рождение ребёнка
С 1781 по 1782

Сын: Погорелкин Родион (Иродион) Михайлович

Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна

Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Погорелкина) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна

Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Смерть
27.09.1804
Коневское, Шадринский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Погорелкин Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.