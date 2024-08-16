Погорелкин Михайло Кириллович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1752
Дата смерти27.09.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1752
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782
Сын: Погорелкин Родион (Иродион) Михайлович
Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Погорелкина) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна
Смерть
27.09.1804
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Погорелкин Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Погорелкина Агафья Андреевна