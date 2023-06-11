Грошикова Акилина Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Акилина Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1855

Дочь: Грошикова Наталия Макаровна

Отец ребёнка: Грошиков Макар Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.11.1862

Дочь: Грошикова Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Грошиков Макар Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Макар Степанович

Смерть
Неизвестно
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