Грошикова Акилина Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1855
Дочь: Грошикова Наталия Макаровна
Отец ребёнка: Грошиков Макар Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1862
Дочь: Грошикова Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Грошиков Макар Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно