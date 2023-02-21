Разинькин Евстрат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Разинькин Гавриил Евстратов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Разинькин Филипп Евстратов
Мать ребёнка: не указана
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1745