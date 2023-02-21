Разинькин Евстрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разинькин Евстрат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Разинькин Гавриил Евстратов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Разинькин Филипп Евстратов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
До 1745
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