Чащин Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чащин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречина (Чащина) Зинаида Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Клавдия Павловна
Мать ребёнка: не указана
Награда
Неизвестно
Военная награда
Около 1945
Медаль "За отвагу"
Смерть
Неизвестно