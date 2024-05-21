Чащин Павел Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащин Павел Алексеевич

Чащин Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чащин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречина (Чащина) Зинаида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Клавдия Павловна

Мать ребёнка: не указана

Награда
Неизвестно
Военная награда
Около 1945
Медаль "За отвагу"
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.