Серпухова (Заболотская) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1891
Сын: Серпухов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Константиновна
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
Рождение ребёнка
18.05.1893
Сын: Серпухов Константин Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
Gruzino estate, Chudovsky District, Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1895
Сын: Серпухов Павел Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
с.Грузино
Рождение ребёнка
22.10.1896
Дочь: Елизавета Константиновна
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
Рождение ребёнка
04.10.1897
Сын: Серпухов Александр Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
Рождение ребёнка
23.08.1899
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
с. Грузино
Рождение ребёнка
14.05.1901
Сын: Серпухов Борис Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
с.Грузино
Рождение ребёнка
20.01.1903
Сын: Серпухов Валентин Константинович
Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич
с.Грузино
Работа или профессия
Неизвестно