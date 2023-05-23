Серпухова (Заболотская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпухова (Заболотская) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1891

Сын: Серпухов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Константиновна

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

Рождение ребёнка
18.05.1893

Сын: Серпухов Константин Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

Gruzino estate, Chudovsky District, Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Серпухов Павел Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

с.Грузино
Рождение ребёнка
22.10.1896

Дочь: Елизавета Константиновна

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

Рождение ребёнка
04.10.1897

Сын: Серпухов Александр Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

Рождение ребёнка
23.08.1899

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

с. Грузино
Рождение ребёнка
14.05.1901

Сын: Серпухов Борис Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

с.Грузино
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Серпухов Валентин Константинович

Отец ребёнка: Серпухов Константин Моисеевич

с.Грузино
Работа или профессия
Неизвестно
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