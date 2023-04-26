Комава Анна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомава Анна Харитонова

Комава Анна Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1867

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Комав Емельян Наумов

деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комав Емельян Наумов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close