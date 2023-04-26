Комава Анна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1867
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Комав Емельян Наумов
деревня Лазаревка, Городищевский уезд, Пензенская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комав Емельян Наумов
Смерть
Неизвестно