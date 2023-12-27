Садовников Фома Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиДо 24.05.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1888
Дочь: Бырова Татьяна Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Анастасия Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1906
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
До 24.05.1905