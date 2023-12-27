Садовников Фома Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовников Фома Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

До 24.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1888

Дочь: Бырова Татьяна Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1906

Сын: Садовников Василий Фомич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Федоровка, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Смерть
До 24.05.1905
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