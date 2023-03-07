Машошин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1974
Сын: Машошин Дмитрий
Мать ребёнка: Машошина Анна
Рождение ребёнка
09.08.1982
Дочь: Сахибуллина Татьяна
Мать ребёнка: Машошина Анна
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область