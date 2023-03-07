Машошин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машошин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1974

Сын: Машошин Дмитрий

Мать ребёнка: Машошина Анна

Рождение ребёнка
09.08.1982

Дочь: Сахибуллина Татьяна

Мать ребёнка: Машошина Анна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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