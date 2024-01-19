Ершова Елена Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ершов Сидор Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1861
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1861
Сын: Меновщиков Александр Аверьянович
Отец ребёнка: Меновщиков Авриян Ефремович
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно