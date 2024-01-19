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Ершова Елена Сидоровна

Место рождения

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ершов Сидор Афанасьевич

Мать: не указана

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Меновщиков Авриян Ефремович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1861

Сын: Меновщиков Александр Аверьянович

Отец ребёнка: Меновщиков Авриян Ефремович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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