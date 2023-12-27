Клюкина (Силантьева-Никитина) Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 04.10.1885
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1885
Отец: Силантьев-Никитин Никифор Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1904
Муж: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
16.02.1906
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
05.06.1907
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
23.11.1910
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич
Рождение ребёнка
Около ?.01.1920
Рождение ребёнка
Около 1921
Рождение ребёнка
Около 1923
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923