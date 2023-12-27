Клюкина (Силантьева-Никитина) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Силантьева-Никитина) Пелагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 04.10.1885

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.10.1885

Отец: Силантьев-Никитин Никифор Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1904

Муж: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1906

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.06.1907

Сын: Клюкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1910

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюкин Фёдор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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