Туркин Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркин Андрей Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Туркин Никита Герасимович

Мать: Туркина Елена Алексеевна

Бракосочетание
04.09.1894

Жена: Туркина Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
25.09.1894

Сын: Туркин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
12.03.1897

Дочь: Христина Андреевна

Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
02.02.1910

Сын: Туркин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна

Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Туркин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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