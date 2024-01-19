Туркин Андрей Никитич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
04.09.1894
Рождение ребёнка
25.09.1894
Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
12.03.1897
Дочь: Христина Андреевна
Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
02.02.1910
Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Туркин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Туркина Пелагея Евдокимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно