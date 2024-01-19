Калекин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Калекин Николай
Мать: не указана
Крестьянин, православного вероисповедания.
Бракосочетание
01.10.1912
Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4251, стр. 133.
Смерть
Неизвестно