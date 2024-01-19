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Калекин Александр Николаевич

Место рождения

Хатунь, Ступино, Московская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Калекин Николай

Мать: не указана

Хатунь, Ступино, Московская область
Крестьянин, православного вероисповедания.
Бракосочетание
01.10.1912

Жена: Калекина Елизавета Николаевна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о бракосочетании: КУСКОВО СЕЛО, ЦЕРКОВЬ СПАССКАЯ. ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №4251, стр. 133.
Смерть
Неизвестно
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