Логинов Ефим (Елфимко) Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Ефим (Елфимко) Иванов

Место рождения

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Логинов Иван (Ивашко) Гаврилов

Мать: не указана

Отяцкое, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мельников, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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