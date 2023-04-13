Белоусова Мария Анастасиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Мария Анастасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Михайлова Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Белоусов Антон Данилович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Белоусов Антон Антонович

Отец ребёнка: Белоусов Антон Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Антон Данилович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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