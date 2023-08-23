Жадейко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жадейко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1992

Сын: Жадейко Виталий Александрович

Мать ребёнка: Жадейко Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жадейко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Жадейко Светлана Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жадейко Светлана Михайловна

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