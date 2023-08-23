Жадейко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1992
Сын: Жадейко Виталий Александрович
Мать ребёнка: Жадейко Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жадейко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Жадейко Светлана Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно