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Марухин Николай Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Марухин Ларион Никитин

Мать: Марухина Авдотья Терентьева

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