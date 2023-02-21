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Марухин Николай Ларионович
Марухин Николай Ларионович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Марухин Ларион Никитин
1819 г.р.
Мать
Марухина Авдотья Терентьева
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Марухин Ларион Никитин
Мать:
Марухина Авдотья Терентьева
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