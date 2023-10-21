Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Афдотья Иванова
Афдотья Иванова
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Васильев
1780 г.р.
Мать
Агафья Яковлева
1775 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Иван Васильев
Мать:
Агафья Яковлева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия