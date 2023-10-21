Афдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Иван Васильев

Мать: Агафья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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