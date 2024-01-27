Лушников Николай Семеонов
Место рожденияд.Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии.
Дата рождения26.07.1852 ст.
Дата смерти08.02.1909 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии.
Крестился и отпевался в Покровской церкви села Чучеры.
Рождение ребёнка
10.03.1895 ст.
Сын: Лушников Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
дер. Заречье Великоустюгского уезда Вологодской губернии
Скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.1909 ст.
д. Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии