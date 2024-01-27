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Лушников Николай Семеонов

Место рождения

д.Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии.

Дата рождения

26.07.1852 ст.

Дата смерти

08.02.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии.
Крестился и отпевался в Покровской церкви села Чучеры.
Рождение ребёнка
10.03.1895 ст.

Сын: Лушников Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

дер. Заречье Великоустюгского уезда Вологодской губернии
Скрыто настройками приватности
Смерть
08.02.1909 ст.
д. Заречье Великоустюжного уезда Вологодской губернии
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