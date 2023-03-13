Цыганова Апполинария Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Курочкина Пелагея
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Романова Евдокия
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Рождение ребёнка
1887
Сын: Цыгановъ Иосифъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Рождение ребёнка
1889
Сын: Цыгановъ Максимъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Рождение ребёнка
29.05.1891
Сын: Цыгановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Александровка
Рождение ребёнка
15.11.1893
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Александровка
Рождение ребёнка
14.09.1896
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Рождение ребёнка
10.08.1901
Сын: Цыгановъ Александръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)
Бракосочетание
Неизвестно