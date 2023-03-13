Цыганова Апполинария Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова Апполинария Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Курочкина Пелагея

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Романова Евдокия

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Рождение ребёнка
1887

Сын: Цыгановъ Иосифъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Рождение ребёнка
1889

Сын: Цыгановъ Максимъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Рождение ребёнка
29.05.1891

Сын: Цыгановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Александровка
Рождение ребёнка
15.11.1893

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Александровка
Рождение ребёнка
14.09.1896

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1901

Сын: Цыгановъ Александръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгановъ Логинъ (Лука)

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