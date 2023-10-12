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(Шуюпова) Валентина Петровна
(Шуюпова) Валентина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шуюпов Петр Степанович
С 1912 по 1913 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шуюпов Петр Степанович
Мать: не указана
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