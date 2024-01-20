Стефанова Василиса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова Василиса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стефанов Василий Андриянович

Отец ребёнка: Стефанов Андриян

Чеганда, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869

Сын: Стефанов Порфирий Андриянович

Отец ребёнка: Стефанов Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Андрияновна

Отец ребёнка: Стефанов Андриян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефанов Тимофей Андриянович

Отец ребёнка: Стефанов Андриян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефанов Андриян

Смерть
Неизвестно
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