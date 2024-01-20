Стефанова Василиса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стефанов Василий Андриянович
Отец ребёнка: Стефанов Андриян
Чеганда, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1869
Сын: Стефанов Порфирий Андриянович
Отец ребёнка: Стефанов Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Андрияновна
Отец ребёнка: Стефанов Андриян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефанов Тимофей Андриянович
Отец ребёнка: Стефанов Андриян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефанов Андриян
Смерть
Неизвестно