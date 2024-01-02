Шарый Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарая Людмила Александровна
Мать ребёнка: Шарая Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарая Антонина Александровна
Мать ребёнка: Шарая Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарая Ольга
Смерть
Неизвестно