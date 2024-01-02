Шарый Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарый Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ионкова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарая Людмила Александровна

Мать ребёнка: Шарая Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарая Антонина Александровна

Мать ребёнка: Шарая Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарая Ольга

Смерть
Неизвестно
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