Батракова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Батраков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Батракова Ольга Васильевнва
Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Батраков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Батракова София Васильевна
Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Батраков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно