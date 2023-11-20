Батракова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатракова Матрена Михайловна

Батракова Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Батраков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Батракова Ольга Васильевнва

Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Батраков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Батракова София Васильевна

Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Батраков Федор Васильевич

Отец ребёнка: Батраков Василий Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Василий Поликарпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close