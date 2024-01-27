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Городская Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший

Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Рождение ребёнка
1817

Сын: Городской Матвей Федорович

Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший

Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Рождение ребёнка
1819

Сын: Городской Дорофей Федорович

Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший

Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Смерть
Неизвестно
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