Городская Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Рождение ребёнка
1817
Сын: Городской Матвей Федорович
Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Рождение ребёнка
1819
Сын: Городской Дорофей Федорович
Отец ребёнка: Городской Федор Михайлович Младший
Харьковская губерния, Змиевский уезд, селение Малиновское
Смерть
Неизвестно