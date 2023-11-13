Терентьева Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева Дарья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 г.р.

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Терентьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Терентьев Макей Иванович

Отец ребёнка: Терентьев Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Иван Афанасьевич

Смерть
После 1804
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