Терентьева Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Терентьев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Терентьев Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Терентьев Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1804