Петровская Ефимия Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Ефимия Пантелеймоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Стефанида Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Стефанида Лазаревна

Отец ребёнка: Науменко Лазарь

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дахновская Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
30.01.1890

Сын: Петровский Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
18.03.1892

Дочь: Вержиковская Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
18.03.1894

Дочь: Шепеленко Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
20.05.1896

Сын: Петровский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Рождение ребёнка
05.02.1899

Дочь: Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петровский Алексей Аврамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Науменко Лазарь

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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