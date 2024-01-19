Петровская Ефимия Пантелеймоновна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Стефанида Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Стефанида Лазаревна
Отец ребёнка: Науменко Лазарь
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Дахновская Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Сын: Петровский Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Вержиковская Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Шепеленко Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Сын: Петровский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Дочь: Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Петровский Алексей Аврамович
Муж: Науменко Лазарь