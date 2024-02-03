Малашкина Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалашкина Екатерина Николаевна

Малашкина Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960

Отец: Попов Николай

Мать: Попова Александра Степановна

Рождение ребёнка
12.05.1985

Сын: Малашкин Сергей Викторович

Отец ребёнка: Малашкин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
21.03.1991

Дочь: Малашкина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Малашкин Виктор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малашкин Виктор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никихин Владимир Викторович

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close