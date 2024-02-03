Малашкина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1960
Отец: Попов Николай
Рождение ребёнка
12.05.1985
Сын: Малашкин Сергей Викторович
Отец ребёнка: Малашкин Виктор Федорович
Рождение ребёнка
21.03.1991
Дочь: Малашкина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Малашкин Виктор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никихин Владимир Викторович
Отец ребёнка: не указан