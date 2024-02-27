Шелухин Феоктист Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелухин Феоктист Максимович

Шелухин Феоктист Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685 ст.

Дата смерти

1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.

Отец: Шелухин Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711 ст.

Сын: Шелухин Василий Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Шелухин Анисим Феоктистович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1758 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close