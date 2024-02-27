Шелухин Феоктист Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685 ст.
Дата смерти1758 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685 ст.
Отец: Шелухин Максим
Рождение ребёнка
1711 ст.
Сын: Шелухин Василий Феоктистович
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Шелухин Анисим Феоктистович
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
1758 ст.