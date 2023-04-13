Хохлаева Устинья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пашкова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1889
Дочь: Белошникова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
06.09.1895
Дочь: Хлудьева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1897
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1899
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.10.1901
Сын: Хохлаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
22.03.1904
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно