Хохлаева Устинья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлаева Устинья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пашкова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1889

Дочь: Белошникова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Хохлаев Антон Иванович

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Хохлаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
06.09.1895

Дочь: Хлудьева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
03.09.1897

Сын: Хохлаев Захар Иванович

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Хохлаев Макар Иванович

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.10.1901

Сын: Хохлаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
22.03.1904

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Хохлаев Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлаев Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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