Комаревская (Тамбовская) Юлиана Семеновна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1881
Рождение ребёнка
27.01.1882
Сын: Комаревский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1884
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1886
Сын: Комаревский Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1888
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Комаревский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1891
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1894
Сын: Комаревский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно