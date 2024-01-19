Комаревская (Тамбовская) Юлиана Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаревская (Тамбовская) Юлиана Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1881

Муж: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1882

Сын: Комаревский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1884

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Комаревский Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1888

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Комаревский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1891

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1894

Сын: Комаревский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комаревский Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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