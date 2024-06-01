Щербакова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Щербакова) Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Щербаков Осип Михайлович
ГАСО, 179-1-213-31л
Рождение ребёнка
1844
Сын: Щербаков Николай Осипович
Отец ребёнка: Щербаков Осип Михайлович
ГАСО, 179-1-213-30об
Смерть
Неизвестно