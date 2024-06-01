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Щербакова Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Осип Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 21л
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Щербакова) Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Щербаков Осип Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-31л
Рождение ребёнка
1844

Сын: Щербаков Николай Осипович

Отец ребёнка: Щербаков Осип Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-30об
Смерть
Неизвестно

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