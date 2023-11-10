Чередова Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Пелагея Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Акулина Ипатовна

Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Степанида Ипатовна

Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Чередов Василий Ипатович

Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Василий Ипатович

Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Михаил Ипатович

Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов

Островная, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Ипат Семёнов

Смерть
Неизвестно
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