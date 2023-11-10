Чередова Пелагея Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Акулина Ипатовна
Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Степанида Ипатовна
Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1868
Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов
Рождение ребёнка
Около 1873
Отец ребёнка: Чередов Ипат Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чередов Ипат Семёнов
Смерть
Неизвестно