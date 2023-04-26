Просковья Савельева
Место рожденияд. Телятниково, Хвалынский уезд
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Савелий
Мать: Федосья Степанова
д. Телятниково, Хвалынский уезд
Бракосочетание
08.07.1834
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Матвей Иванович
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Митрофан Иванов
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Евсей Иванов
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно