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Просковья Савельева

Место рождения

д. Телятниково, Хвалынский уезд

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савелий

Мать: Федосья Степанова

д. Телятниково, Хвалынский уезд
Бракосочетание
08.07.1834

Муж: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Матвей Иванович

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1842

Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Митрофан Иванов

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Переселен В Заренду 1851 Год Евсей Иванов

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Переселен В Заренду 1851 Год Иван Тимофеев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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