Карпович Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.2005
Сын: Карпович Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
09.12.?
Дочь: Карпович Кира Алексеевна
Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпович Валерия Алексеевна
Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно