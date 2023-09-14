Карпович Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпович Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.2005

Сын: Карпович Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
09.12.?

Дочь: Карпович Кира Алексеевна

Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпович Валерия Алексеевна

Отец ребёнка: Зелепугин Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелепугин Алексей Сергеевич

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