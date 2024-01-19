Велентей Ефрем Иосифович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти17.09.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Велентей Иосиф Григорьевич
Мать: Велентей Акулина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Велентей Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Велентей Фёкла Семёновна
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.
Сын: Велентей Степан Ефремович
Мать ребёнка: Велентей Фёкла Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Фёкла Семёновна
Смерть
17.09.1888 ст.