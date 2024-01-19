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Велентей Ефрем Иосифович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.09.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Велентей Иосиф Григорьевич

Мать: Велентей Акулина

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Велентей Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Велентей Фёкла Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.

Сын: Велентей Степан Ефремович

Мать ребёнка: Велентей Фёкла Семёновна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Фёкла Семёновна

Смерть
17.09.1888 ст.
Покровское, Чернігівська область
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