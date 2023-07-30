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Метелева Надежда Александровна
Метелева Надежда Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1949
Пол
Женский
Отец
Казаков Александр Павлович
1923 г.р.
Мать
Казакова (Лунькова) Анна Сергеевна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949
Отец:
Казаков Александр Павлович
Мать:
Казакова Анна Сергеевна
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