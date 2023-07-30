Метелева Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМетелева Надежда Александровна

Метелева Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1949

Отец: Казаков Александр Павлович

Мать: Казакова Анна Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close