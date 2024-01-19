Безкорсая (Стасенко) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкорсая (Стасенко) Пелагея Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Безкорсый Федот Ионович

Рождение ребёнка
11.07.1886

Дочь: Ольга Федотовна

Отец ребёнка: Безкорсый Федот Ионович

Рождение ребёнка
22.12.1891

Сын: Безкорсый Павел Федотович

Отец ребёнка: Безкорсый Федот Ионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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