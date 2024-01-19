Безкорсая (Стасенко) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1884
Рождение ребёнка
11.07.1886
Дочь: Ольга Федотовна
Отец ребёнка: Безкорсый Федот Ионович
Рождение ребёнка
22.12.1891
Сын: Безкорсый Павел Федотович
Отец ребёнка: Безкорсый Федот Ионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно