Сергеева Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти02.05.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Никитин Сергей Никитич
Мать: Русакова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Абрамова Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Абрамова Васса Абрамовна
Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Абрамов Василий Абрамович
Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1903