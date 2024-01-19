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Сергеева Евдокия Сергеевна

Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

02.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Никитин Сергей Никитич

Мать: Русакова Ксения Ивановна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Абрамов Ефим Абрамович

Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Абрамова Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Абрамова Васса Абрамовна

Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Абрамов Василий Абрамович

Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Абрамов Фёдор Абрамович

Отец ребёнка: Изотов Абрам Изотович

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изотов Абрам Изотович

Смерть
02.05.1903
Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
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