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Жилюнов Пётр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Жилюнов Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
24.02.1888

Жена: Жилюнова Ольга Никифорова

Рождение ребёнка
02.01.1890

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова

Рождение ребёнка
19.07.1892

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова

Рождение ребёнка
24.06.1895

Дочь: Сигалаева Марфа Петровна

Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова

Смерть
Неизвестно
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