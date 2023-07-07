Жилюнов Пётр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Жилюнов Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1888
Рождение ребёнка
02.01.1890
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова
Рождение ребёнка
19.07.1892
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова
Рождение ребёнка
24.06.1895
Дочь: Сигалаева Марфа Петровна
Мать ребёнка: Жилюнова Ольга Никифорова
Смерть
Неизвестно