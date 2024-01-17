Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1872
Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Смоленский Георгий Медофиев
Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смоленский Григорий Мефодиев
Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов
Томская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Смоленский Василий Мефодиев
Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов
Рождение ребёнка
13.06.1882
Сын: Смоленский Мефодий Мефодиев
Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов
Смерть
Неизвестно