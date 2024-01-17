Матрона Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1872

Сын: Смоленский Петр Мефодиев

Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов

Рождение ребёнка
1874

Сын: Смоленский Георгий Медофиев

Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Смоленский Григорий Мефодиев

Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов

Томская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Смоленский Василий Мефодиев

Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов

Рождение ребёнка
13.06.1882

Сын: Смоленский Мефодий Мефодиев

Отец ребёнка: Смоленский Мефодий Павлов

Смерть
Неизвестно
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