Grebennikov Nikolay — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grebennikov Nikolay

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1930

Дата смерти

08.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1953

Жена: Grebennikova Maria

Рождение ребёнка
08.04.1957

Дочь: Kashina Elizaveta

Мать ребёнка: Grebennikova Maria

Развод
Около 1986

Жена: Grebennikova Maria

Смерть
08.10.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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