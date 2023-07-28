Grebennikov Nikolay
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1930
Дата смерти08.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1953
Жена: Grebennikova Maria
Рождение ребёнка
08.04.1957
Дочь: Kashina Elizaveta
Мать ребёнка: Grebennikova Maria
Развод
Около 1986
Жена: Grebennikova Maria
Смерть
08.10.1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург