Тимошенко Ксенья Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1895 ст.
Сын: Тимошенко Гавриил Афанасьевич
Отец ребёнка: Тимошенко Афанасий Фёдорович
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно