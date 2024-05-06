Дометиева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1889 ст.
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.
Дочь: Филимонова-Гурьева-Гавриилова (Антонова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович
Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.
Сын: Филимонов-Гурьев-Гавриилов-Лимонов (Антонов) Иоанн(Иван) Петрович
Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.
Сын: Филимонов-Гурьев-Гавриилов-Лимонов (Антонов) Павел Петрович
Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович
Смерть
Неизвестно