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Дометиева Анна Васильевна

Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1889 ст.

Муж: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1889 ст.

Дочь: Филимонова-Гурьева-Гавриилова (Антонова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.

Сын: Филимонов-Гурьев-Гавриилов-Лимонов (Антонов) Иоанн(Иван) Петрович

Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.05.1893 ст.

Сын: Филимонов-Гурьев-Гавриилов-Лимонов (Антонов) Павел Петрович

Отец ребёнка: Гурьев-Гавриилов (Филимонов) Петр Антонович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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