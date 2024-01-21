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Никифорова Мария Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никифоров Василий Мартынович

Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Никифоров Иван Мартынович

Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Никифоров Григорий Мартынович

Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Никифоров Семен Мартынович

Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Никифоров Анисим Мартынович

Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Мартын Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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