Никифорова Мария Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никифоров Василий Мартынович
Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Никифоров Иван Мартынович
Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Никифоров Григорий Мартынович
Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Никифоров Семен Мартынович
Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Никифоров Анисим Мартынович
Отец ребёнка: Никифоров Мартын Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно