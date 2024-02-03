Марья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1850
Муж: Михаил Игнатьев
Рождение ребёнка
30.08.1851
Сын: Семен Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Игнатьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Николай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Игнатьев
Рождение ребёнка
07.07.1858
Сын: Евдоким Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Игнатьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно