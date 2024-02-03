Марья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1850

Муж: Михаил Игнатьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.08.1851

Сын: Семен Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Игнатьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Николай Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Игнатьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.07.1858

Сын: Евдоким Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Игнатьев

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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