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Быхун Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Дочь: Быхун Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Быхун Прасковья Григорьевна

Потихоново, Харківська область
Военная служба
1909 ст.
Запасный рядовой.
Место жительства
1909 ст.
Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.

Сын: Быхун Леонтий Григорьевич

Мать ребёнка: Быхун Прасковья Григорьевна

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быхун Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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