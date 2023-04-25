Быхун Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.
Дочь: Быхун Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Быхун Прасковья Григорьевна
Военная служба
1909 ст.
Запасный рядовой.
Место жительства
1909 ст.
Рождение ребёнка
17.06.1910 ст.
Сын: Быхун Леонтий Григорьевич
Мать ребёнка: Быхун Прасковья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно