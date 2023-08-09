Дудка Ульяна Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дудка Ефим Павлович
Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дудка Анна Павловна
Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дудка Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дудка Мария Павловна
Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дудка Агафья Павловна
Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дудка Павел Иванович
Смерть
Неизвестно