Дудка Ульяна Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка Ульяна Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Дудка Ефим Павлович

Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дудка Анна Павловна

Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дудка Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дудка Мария Павловна

Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дудка Агафья Павловна

Отец ребёнка: Дудка Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудка Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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