Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1852
Отец: Иван Александрович
Мать: Пекина Мария Степановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 28
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.11.1852
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1852 год | 28
Смерть
Неизвестно