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Максимович Николай Николаевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Максимович Николай Александрович

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Максимович Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Максимович Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Максимович Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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