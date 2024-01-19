Максимович Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Максимович Николай Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Максимович Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Максимович Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Максимович Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно